東福寺二代　盆栽鉢・小品盆栽

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商品詳細
東福寺二代(勇) 手捻り瑠璃釉丸鉢になります。 サイズ9cmⅩ4.5cm目立った傷、汚れはありませんが、画像4枚目 スレがあります。状態等は画像にてご確認宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/subtropical96401.html
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