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東福寺二代　盆栽鉢・小品盆栽
商品番号 F19073587509
商品名

東福寺二代　盆栽鉢・小品盆栽
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東福寺二代(勇)　手捻り瑠璃釉丸鉢になります。　　　　サイズ9cmⅩ4.5cm目立った傷、汚れはありませんが、画像4枚目　スレがあります。状態等は画像にてご確認宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/subtropical96401.html
http://narcologia.ru/goods/passivity592983.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming893292.html
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