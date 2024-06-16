癒し系◆古銅★ブロンズ像【水浴・おすまし】彫刻銅像ドール・少女胡坐ヌード春画

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古銅少女ブロンズ彫刻像【水浴・おすまし】仮称・在銘☆高さ約２２cmのメルカリ出品です。目立ったダメージは無いですが、長年保管してあった物ですので、気づかない、しみ、スレ、傷、変色等があると思います。状態は、画像にてご確認、判断の上で入札していただきますようお願いいたします。merukariサイズは、高さ約２２cm重さ約２．５㎏程です。青銅製です。※回転台や色彩表等は、撮影のためのもので、商品には付きません。------------------------------------------------------------------------------メルカリ自然体で大胆なポーズで座る姿に安らぎと癒しを感じます。足元に銘がありますが、判読できず作者不明です。小品ながらも、丁寧な作りです。机などどこでも置ける手軽さも、魅力です。古いもののようで、表面塗装が古び、古風を感じさせます。古いものにご理解のある方の入札を望んでいます。--------------------------------------------------------------------------------merukariご不明な点は事前にコメント欄にてお問い合わせください。☆注意事項・長期保管品ですので、スレ、傷、等があるかと思います。・新品（完全品）をお求めの方はご入札をお控えください。・通販は現物の状態を確認できないお取引です。画像のものが全てになりますので、よくご確認の上、ご入札をお願い致します。・添付写真と現物は、若干色合いの相違が生じる場合があります。☆発送方法・梱包後は６０サイズ、５㎏以内です。・merukariらくらくメルカリ便で送ります。神奈川からの発送です。配達時間帯の希望がありましたら、お知らせください。指定できる枠は【午前中・14時～16時・16時～18時・18時～20時・19時～21時・指定なし】になります。素材...ブロンズ主題...人物・人形