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GLAY 函館空港限定 ランダム フライトタグ 全４種セット
商品番号 N11431007944
商品名

GLAY 函館空港限定 ランダム フライトタグ 全４種セット
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 6,844 円
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商品詳細

TERUTAKUROJIROHISASHIGLAY函館SPIKERECORDINGSG4SpaceG-DIRECT⭐️フライトタグ（全4種・ランダム）函館空港限定です！6月1日（木）、3日（土）、4日（日）の3日間、北海道・函館市民会館で開催される、HIGHCOMMUNICATIONSTOUR2023-TheGhostofGLAY-こちらのライブ開催に合わせ、函館出身のロックバンド「GLAY」の期間限定ポップアップショップ「G4AirPortSpace(ジーフォーエアポートスペース)」が2月25日、函館空港旅客ターミナルビル（函館市高松町）にオープンしました。即購入OKです❗GLAYG4AirPortSpaceHIGHCOMMUNICATIONSTOUR2023-TheGhostHunter-※ご不明な点がありましたら、購入前にコメントをよろしくお願いします。自宅保管ですので、ご理解・ご了承をお願いいたします。
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