audio−technica AT2035 オーディオテクニカ　マイク

audio−technicaAT2035オーディオテクニカ コンデンサーマイク型番 AT2035定価17,800円配信にぴったりのマイクです。音質が気になる録音にも汎用的に使えるクオリティです。ショックマウント、ポーチあり。画像の通りです。ろくに使ってないからと人から先月末譲り受けたばかりのものですが、新しいマイクを別途もらえたので全く使わず出品します。写真撮影用に箱を開けましたがそれ以外触っていません。仕事用で、使用頻度が少なく基本箱に入れて保管しておいたとのことです。箱に擦れや傷があったりしますが備品は綺麗な状態です。マイクは放置されていたような汚れがややあるかもしれません。画像でご確認の上、了承いただける方のみご購入ください。恐れ入りますが値下げ希望のコメントは受け付けておりません。即購入歓迎です。よろしくお願いいたします。#オーディオテクニカ#audio−technicaAT2035種類···マイク



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