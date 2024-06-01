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3.絵画+画家による手作り額縁です
商品番号 C65053021927
商品名

3.絵画+画家による手作り額縁です
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画家のサインは入ってますが、お名前を忘れてしまいました。オリジナル作品です。中目黒で購入しました。額も手作りで個性的です。額31x41x4.5cm絵2枚共　約8.5x8.5cm必ずプロフィールをお読みください。
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