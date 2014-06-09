スター・ウォーズ　プラモデル　C-3PO



スター・ウォーズ C-3PO 1/12スケール プラモデル



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品物は『バンダイ スターウォーズ 1/12C-3PO』だと思われますが、箱がないので確認出来ていません。新品で購入し、組み立て後に保管していました。本体のみの出品となります。見たところ破損やパーツの欠損はないように思われますが、写真をよくご確認の上、ご検討よろしくお願いいたします。飾っていたので、やや埃が不着しています。身長は、約13センチです。自宅保管の品物ですので、完璧な状態をお求めの方は購入をご遠慮下さい。質問がございましたらコメント下さい。レゴバイオニクル