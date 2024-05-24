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【新品】THE ROOSTERS ルースターズ B2ポスター メーカー特典
商品番号 N81161876602
商品名

【新品】THE ROOSTERS ルースターズ B2ポスター メーカー特典
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔、確かBOXセットの購入特典てす。新品未使用になります。左上部に虫の卵が付着していたので除去痕があります。(写真2)裏面に輪ゴム痕があります。(写真3)激レアかと思います。#出品サニー＋名称
http://narcologia.ru/goods/freshman254556.html
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