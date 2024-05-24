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- 【新品】THE ROOSTERS ルースターズ B2ポスター メーカー特典
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商品詳細
昔、確かBOXセットの購入特典てす。新品未使用になります。左上部に虫の卵が付着していたので除去痕があります。(写真2)裏面に輪ゴム痕があります。(写真3)激レアかと思います。#出品サニー＋名称
http://narcologia.ru/goods/freshman254556.html
http://narcologia.ru/goods/plaque923107.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose262940.html
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