BA300 葉葡作　花鳥図　絹本　日本画　桜　鶯　芍薬

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数多くの出品物の中からご覧いただき、ありがとうございます。『 BA300葉葡作 花鳥図 絹本 日本画 桜 鶯 芍薬 』の出品です。絹本に描かれた、春らしい風情のある日本画です。寸法額 ：高さ約50.5cm幅約65.7cm 厚み2㎝絵面：高さ約29cm幅約33.5cm【補足】値段交渉は歓迎いたしますので、質問欄よりお願いします、折り合いがつきましたなら、その値段で再出品させていただきます。【重要】ご入札された場合は、下記の説明や注意事項等などを全て同意されたものとさせて頂きます。■入札は画像をよくご覧になり、自身の責任の上で入札してください。扱う品物の性質上、学問的な見解、認識の相違が生じる可能性があるため、本物保証は致しかねます。■本物保証と表記の無い品の真贋は不明です。■当方の品が万一、公定鑑定人、あるいは公定鑑定機関で本物でないという判断がなされた場合は、落札代金を全額返済の上、返品に応じます。■鑑定料、交通費、諸経費等はお客様にてご負担下さい。★お引取り大歓迎です。富山市内に保管しております。積み込みのお手伝いはさせていただきます。★ コロナウイルス対策として、お品物をアルコールにて拭き上げをしております。★お気軽にメッセージしてください。(美濃志野織部伊万里九谷薩摩京薩摩瀬戸有田鍋島小杉伊萬里波佐見焼京焼信楽朱泥紫泥蒔絵細密乾漆漆堆朱漆器金銀銅象嵌鉄錫鋳物鋳鉄蝋型鉄瓶銀瓶純銀純金花瓶茶碗茶器花器花瓶花入酒器盃煎茶碗茶棚茶道具李朝掛軸骨董焼き物まとめて窓絵江戸明治大正昭和高台馬上盃古玩骨董美術金魚鉢中国韓国西洋東洋香合香炉五十吉八十吉魯山人インテリア住まい小物家具家電箪笥欄間組子木彫木調紫檀黒檀白檀緑檀肥松香木伽羅黒柿唐木柘植榧）管理番号（A1000FF）