Snow Man 佐久間大介 フォトハンガー 2019 未開封新品

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SnowMan佐久間大介フォトハンガー2019未開封新品IsLANDSTOREで購入後は暗所にて保管していました。色褪せや破損等はありません。ハンガー本体、外袋に目立った傷等はありませんが神経質な方のご購入はご遠慮ください。※緩衝材、厚紙等で梱包し、発送いたします。人気グループ···SnowManグッズ種類···その他ジャンル···ジャニーズ