いちげきルギア　デッキ

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商品詳細
いちげきルギア 構築済みデッキ二重スリーブで何回か使用しています。二重スリーブのまま発送いたします。公式スリーブ＋ブロッコリーエンボス\u0026クリア濡れ、折れ対策をして発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/rebellion628978.html
http://narcologia.ru/goods/financier199060.html
http://narcologia.ru/goods/seamless850329.html
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