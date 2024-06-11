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ブラッキー プロモ 長場雄
商品番号 Y99100672133
商品名

ブラッキー プロモ 長場雄
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品です。開封後すぐスリーブに入れました。神経質な方、商品の状態に厳しい方はトラブルの原因になりますので購入をお控えください。トラブル防止の為、プレイ用としてお考えください。購入後に「思っていたものと違った」、「思っていたよりも状態が悪かった」等をおっしゃる方はトラブルの原因になりますので、購入はお控えください。画像で判断できない場合は購入をお控えください。画像追加、質問等有ればコメント下さい。#ポケモンカード#ポケカ#ポケモン#プロモ
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