【高騰中‼︎】　ポケモンカード　リザードンV ssr 美品　シャイニースターV

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種別···シングルカードシリーズ···ソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックシャイニースターVカード名···307リザードンVレアリティ···SSR素人目で見る限り白かけ、縦横線無し、センタリング良好の美品と思われます！ですがトラブル防止のため一律プレイ用でお願いしますクレーム、すり替え等防止のため返品、交換などはいかなる理由も対応出来ませんので宜しくお願い致します☆【検索用】スカーレットboxドリームリーグboxバイオレットboxタッグボルトboxトレーナーボックススペシャルセットVSTARユニバース蒼空ストリームパラダイムトリガー白熱のアルカナロストアビスポケモンgoダークファンタズマタイムゲイザースペースジャグラーバトルリージョンスターバーススタートデッキ100Vmaxクライマックス25thアニバーサリーフュージョンアーツミュウツーザシアン摩天パーフェクト蒼空ストリームイーブイヒーローズ白銀のランス漆黒のガイスト連撃マスター一撃マスターリザードンピカチュウ仰天のボルテッカーボスの指令vmaxライジングマリィソードシールドタッグオールスターズドリームリーグレシリザスカイレジェンドフルメタルウォールフェアリーライズダブルブレイズポケカユウリギラティナアルセウスミモザミライドンsrsarアセロラの予感モミカミツレのきらめきカイガラルの仲間たちヒスイの仲間たちシンオウの仲間たちボックスパックシングル···シングルレアリティ···SRリーリエメイ