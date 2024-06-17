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Ｆ１１１　掛軸　妙心寺　大木宗玄　『瀧』　共箱　『真作』　肉筆　一字書
商品番号 D82252388610
商品名

Ｆ１１１　掛軸　妙心寺　大木宗玄　『瀧』　共箱　『真作』　肉筆　一字書
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　183cm×33cm本紙　約　112cm×30cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis429044.html
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