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モンスターケーブル パッチケーブル 15cm 3本 ギターシールド
商品番号 K97597343006
商品名

モンスターケーブル パッチケーブル 15cm 3本 ギターシールド
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンスターケーブルパッチケーブル15cm3本通電確認済です。あくまでも中古の為、気にされる方、神経質な方のご購入はお控え下さい。丁寧に梱包の上、らくらくメルカリ便にて発送致します。#MONSTERCABLEアクセサリー···シールドケーブル
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