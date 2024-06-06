モンスターケーブル パッチケーブル 15cm 3本 ギターシールド

モンスターケーブルパッチケーブル15cm3本通電確認済です。あくまでも中古の為、気にされる方、神経質な方のご購入はお控え下さい。丁寧に梱包の上、らくらくメルカリ便にて発送致します。#MONSTERCABLEアクセサリー···シールドケーブル



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