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髙橋藍 プレミアム直筆サインカード 龍神NIPPON2023 レアカード トレカ
商品番号 L40353619215
商品名

髙橋藍 プレミアム直筆サインカード 龍神NIPPON2023 レアカード トレカ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 15,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

龍神NIPPON2023公式トレーディングカードトレカレアカード髙橋藍プレミアム直筆サインカード21枚限定の内の１枚ですので、大変貴重です事務局から送られてきたままの、新品未開封品です他に出品中の商品と、まとめて購入希望の方はコメントをお願い致しますこちら1枚希望の方は、コメント無しで購入して頂いて構いません厚紙サンドの上、発送させて頂きますジャンル（スポーツ選手）...バレーグッズ種別...その他性別...男
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