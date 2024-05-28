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オーボエ リード 5本セット ケース付き
商品番号 P54575058281
商品名

オーボエ リード 5本セット ケース付き
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···オーボエアクセサリー・パーツ···リードこちらの商品ページをご覧頂きありがとうございます！こちらはミディアムソフトタイプになります。人気のギュルツィオチューブの、d12が2本d11、A.M、d12cuが1本ずつの吹き比べセットになっております！リサイクルチューブです。6本入りのリードケース付きでこのお値段です！リードケースは自作です。リード底面から差し込むタイプのケースは、内側が削れてしまうのでこちらのタイプがオススメです！私の作成するリードは、・口のバテにくい吹奏感か・音程、音色が揃っているか・第2オクターブの吹き心地はどうか・響きを作りやすいかどうかを特に意識して制作しております。特に、口のバテにくさには自信があります。(軽いからバテないという訳ではございません)初心者の方でも音がまとめやすく、なおかつ響きが出しやすいようにバランスを取って作っています！高校生のソロコンテストでの関西大会出場、金賞受賞実績あり。ありがたいことに、ご購入者様から高い評価を頂いております。私の周りのオーボエ吹きからもリピートを頂いております！メルカリでは試奏が出来ませんのでお安く販売しております！作る際どうしても試奏が必要なので、商品の状態は「未使用に近い」とさせてもらっています。
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