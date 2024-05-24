J-HOPE ホソク BTS 2ND MUSTER 17520 ミニフォト

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商品詳細
☆公式☆★②番以外の5枚です。防弾少年団公式20152NDMUSTERZIPCODE17520PHOTOCARDジェイホープ①、③、④、⑤、➅番（2番無し）ケース付き☆キズやスレ、汚れなど見当たらず、保管状態良い方だと思います。おもて面はコーティングされていて光沢とザラ付きもあり、厚みもしっかりあります。メルカリ便匿名配送おまとめ買い送料お値引き⭕お取り置き、お値下げ交渉❌即購入⭕防弾少年団バンタン2期マスターフォトカードポストカードミニフォトMINIPHOTOCARDトレカPOSTCARDPHOTOSETZIPCODE22920フォトセットソクジンテテVジミンユンギRMホソクジョングクJUNGKOOK1番3番4番5番6番
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