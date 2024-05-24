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商品詳細
コメント無しの即購入大歓迎です。サイズは画像参照。自宅保管品の為神経質な方はご遠慮ください。古いお品のご理解頂ける方よろしくお願い致します。ご不明な点ありましたらコメントよろしくお願いします。○他にも多数出品しておりますので、ぜひともご覧下さい。
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