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seventeen ペンライト
商品番号 H71969856643
商品名

seventeen ペンライト
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,484 円
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商品詳細

seventeenセブチペンライトカラット棒ver23年前に購入し一度コンサートで使用しました。それ以降はコロナの関係でイベントに参加できなかった為、暗所にて保管していました。ほぼ新品ですが箱、付属のシールはなしです。新品の電池を使用し確認しましたが問題なく使えます◎トラブル防止の為、電池は付けずに発送させていただきます、ご了承ください。即購入可能。韓国k-popseventeenセブチカラットカラット帽ペンライトペンラエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウジウォヌミンギュドギョムミンハオthe8スングァンバーノンディノ
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