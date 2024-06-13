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商品詳細
参考価額13万円、京都大仏師の作品
http://narcologia.ru/goods/waveform705717.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis829844.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi545047.html
仏像】【柘製】大日如来1.7寸 | 放光｜モダン仏壇・位牌・仏具の専門店
掛軸】真言宗両脇掛軸 豆代 | 放光｜モダン仏壇・位牌・仏具の専門店
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大日如来（柘植）（2.0寸～3.0寸）【木彫仏像】｜三善堂オンラインショップ
大日如来 柘製-levercoffee.com
柘植 六角台座 大日如来 飛天光背 金泥書 2.0寸～3.0寸
本柘植仏像 上彫り 八角台座 大日如来 【真言宗】
仏像・大日如来【真言宗 御本尊】拓殖 八角台座 1.8寸（高さ：21.0cm）
大日如来 柘製-
http://narcologia.ru/goods/waveform705717.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis829844.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi545047.html
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大日如来 柘製-levercoffee.com
柘植 六角台座 大日如来 飛天光背 金泥書 2.0寸～3.0寸
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仏像・大日如来【真言宗 御本尊】拓殖 八角台座 1.8寸（高さ：21.0cm）
大日如来 柘製-