ファーバーカステル 水彩色鉛筆120色

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商品詳細
絵具の種類···水彩色鉛筆#ファーバーカステル#水彩色鉛筆使用していない色も多く、ほぼ未使用に近い状態かと思います。画像にてご確認ください。ケースに少し凹凸あります。こちらも画像にてご確認お願いいたします。自宅保管のため、ご理解のある方のみご購入お願いいたします。神経質な方のご購入はお控えください。
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