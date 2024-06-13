

【複製】掛軸 横山大観『無我』絹本 掛け軸 a030417 【複製】掛軸 横山大観『無我』絹本 掛け軸 a030417



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■■■商品説明■■■「無我」は明治30年、まだ若き大観が29歳の時に描いた作品で、老荘思想に発し、禅における悟りの境地を、無心の童子に表して描きました。背丈の長い草の生えた川辺近くの子どもは、俄かに表情を伺えず、まさに無心そのもので、だらりと肩を落としては、ぼんやりとした様で立っています。当時、禅の世界を童子に託す発想にも注目が集まり、大観の出世作として評価を得ました。【ご参考】横山大観(よこやまたいかん)正字体：大觀1868年11月2日(明治元年9月18日)-1958年(昭和33年)2月26日日本の美術家、日本画家。常陸国水戸(現在の茨城県水戸市下市)出身。本名、横山秀麿(よこやまひでまろ)。岡倉天心・橋本雅邦に学ぶ。近代日本画壇の巨匠であり、今日「朦朧体(もうろうたい)」と呼ばれる、線描を抑えた独特の没線描法を確立した。天心の日本美術院創立に参加、また日本美術院を再興し中心作家として活躍。明治・大正・昭和の三代にわたり第一線で日本画を革新し続けた。文展審査員・帝室技芸員・帝国美術院会員。朝日文化賞受賞。文化功労者。第1回文化勲章受章。昭和33年(1958)歿、89才。死後、正三位勲一等旭日大綬章を追贈された。茨城県名誉県民。東京都台東区名誉区民。＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約177cm幅約62.5cm軸幅約68.5cm(軸先含む)