Mrs.Green Apple ノアの方舟 ss席限定グッズ　銀テープ付き

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商品詳細
Mrs.GreenAppleノアの方舟ss席限定グッズ銀テープ付きss席限定グッズに関しては全て未使用品で袋に入ったままの状態です。銀テープは4枚目の写真のように百均で購入したクリームケースに入れた状態での発送となります。クリームケースの高さは十分にあるので、ケースに入れたことによるシワはございません。
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http://narcologia.ru/goods/smear748604.html
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