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Mrs.Green Apple ノアの方舟 ss席限定グッズ　銀テープ付き
商品番号 D12357288107
商品名

Mrs.Green Apple ノアの方舟 ss席限定グッズ　銀テープ付き
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mrs.GreenAppleノアの方舟ss席限定グッズ銀テープ付きss席限定グッズに関しては全て未使用品で袋に入ったままの状態です。銀テープは4枚目の写真のように百均で購入したクリームケースに入れた状態での発送となります。クリームケースの高さは十分にあるので、ケースに入れたことによるシワはございません。
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