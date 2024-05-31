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ポケモンカード 151 AR フルコンプ 18枚セット
商品番号 P83753627524
商品名

ポケモンカード 151 AR フルコンプ 18枚セット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,878 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151ARフルコンプ18枚セット開封後、すぐにスリーブに入れ保管していました。151特有の裁断の荒さや初期傷等有ります。状態は写真にてご確認下さいませ。念の為プレイ用でお願い致します。フシギダネフシギソウヒトカゲリザードゼニガメカメールキャタピーピカチュウニドキングコダックニョロゾゴーリキーモンジャラバリヤードオムナイトカビゴンハクリューミュウツー
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