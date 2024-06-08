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KORG RHYTHM 55b リズムマシン ドラムマシン
商品番号 R56997894400
商品名

KORG RHYTHM 55b リズムマシン ドラムマシン
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 16,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KORGRHYTHM55bリズムマシンドラムマシン古い機材ですが、音等問題なく作動します。なかなか出品されないレアな機材だと思いますのでこの機会にいかがでしょうか。
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