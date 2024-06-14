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ZEN ON RECORDER Tenorゼンオン リコーダー テナー2400B
商品番号 I41931651143
商品名

ZEN ON RECORDER Tenorゼンオン リコーダー テナー2400B
ブランド名 ゼンオンガクフシュッパンシャ
特別価格 税込 4,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···リコーダーゼンオン楓材　テナーリコーダー付属品　ハードケース、掃除棒、グリス[メーカー説明文]音域全体の音色の統一感のあるバランスと、柔らかい音質が特徴です。低音C#が使える２キー式。品番　2400B見た感じでは大きなダメージや傷はありませんが、中古ですので、よろしくお願いします中古楽器にご理解ある方にご購入宜しくお願い致します#ゼンオン#テナーリコーダー
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