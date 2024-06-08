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商品詳細
MoneyMikeハリス2世アトランタ・ブレーブス傘下のマイナー球団、ローマ・ブレーブスで配布したボブルヘッドです。お札をデザインしたヘッドバンドをしています。背番号はローマ時代の24です。MLBフィギュア
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http://narcologia.ru/goods/recycling227314.html
http://narcologia.ru/goods/influenza188493.html
球場配布 マイケル・ハリス II世 Braves マイナー ボブルヘッド - スポーツ
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