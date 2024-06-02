BRING ARTS KINGDOM HEARTS II ソラ ハロウィンタウ…

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商品詳細
一度開封していますが丁寧に綺麗状態で自宅保管しております。箱の外部などに細かいスレ等はありますので神経質方はご購入お控え下さい。BRINGARTSKINGDOMHEARTSIIソラハロウィンタウンVer.アクションフィギュア#スクウェア・エニックス#キングダムハーツ#ソラ#BRINGARTSKINGDOMHEARTSIIソラハロウィンタウンVer_アクションフィギュア人気ゲームタイトル···キングダムハーツ
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