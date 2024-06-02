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クレイバースト　1box シュリンク　ペリペリなし
商品番号 W39873395015
商品名

クレイバースト　1box シュリンク　ペリペリなし
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,379 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードクレイバースト1BOXシュリンク、ペリペリなし店舗にて開封されて購入しました。中身は購入時のままなので封入率は変わりません。箱のまま梱包し、基本的に24時間以内に発送致します。中身での評価や、嫌がらせの評価は御遠慮ください。ブランド：Pokemonスカーレット＆バイオレット拡張パック「クレイバースト」BOXブランド：ポケモンカードゲーム言語：日本語1BOXあたりパック数：30パック
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