茶道具 茶釜 浄慶作 紙箱

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商品詳細
茶釜口径約10㎝胴径約20㎝高さ約19㎝(ツマミまで)古いものですので細かなスレやキズや汚れなどがあります釜の中、少しサビがきています。紙箱はかなり汚れていてシールはってありますあくまでも古物になりますのでご理解宜しくお願い致します
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