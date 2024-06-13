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茶道具 茶釜 浄慶作 紙箱
商品番号 D15928176138
商品名

茶道具 茶釜 浄慶作 紙箱
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,351 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶釜口径約10㎝胴径約20㎝高さ約19㎝(ツマミまで)古いものですので細かなスレやキズや汚れなどがあります釜の中、少しサビがきています。紙箱はかなり汚れていてシールはってありますあくまでも古物になりますのでご理解宜しくお願い致します
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