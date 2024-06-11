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Ｋ６６５　茶碗　『中野静鳳造』『古薩摩紋』『四君子絵』　抹茶碗　共箱　茶道具
商品番号 Q97115588047
商品名

Ｋ６６５　茶碗　『中野静鳳造』『古薩摩紋』『四君子絵』　抹茶碗　共箱　茶道具
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　⒎5cm横幅　約　12cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/browse676391.html
http://narcologia.ru/goods/approximate758220.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate776248.html
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