大谷翔平フィギュアSEIKO ASTRON

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商品詳細
大谷翔平選手のフィギュアです。SEIKOのASTRONというシリーズの25万円の時計を買った時に頂いた非売品です。現在は入手困難なためファンの方にとっては非常にレアだと思います。一回も使用していない新品です。#大谷翔平 #エンゼルス #Angels#野球
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