PSA9 ポリゴンZ LV.X 1ED DP5 モードクラッシュ ポケモンカード

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2008PokemonJapaneseDiamond\u0026PearlTempleOfAngerPorygon-ZLV.X-Holo1stEditionPSA9、ポリゴンZLV.Xです。PSA9以上は現時点で世界に144枚しか存在していない、貴重なカードとなります。鑑定番号が777始まりであり、コレクション価値も高いカードです。売れ行きに応じて価格調整していきますので、ご予算に合わない場合でも是非「いいね！」をお願いいたします。「商品の状態」はカードの状態を指しています。入手後はすぐにスリーブに格納しておりますが、PSAケースには初期傷が付いていたり、PSAケース格納時に塵が混入している可能性がございますので、ご理解の上でご購入ください。もし気にされる場合にはPSA社によるリホルダーサービスもご活用いただけます。こちらは自分自身が直接PSA米国本社へ鑑定に出した商品です。出品物の中にはこの鑑定番号と近い番号のものが含まれているかと思いますので、正規品であることの証として参考にしていただければと思います。希少性の高いポケモンカードを他にも多数出品しておりますので、ご興味を持っていただけた方はフォローいただけますと幸いです。ポリゴンZLV.Xモードクラッシュデコードキラホロ怒りの神殿【注意事項】・即購入可能です。たとえ会話中であっても先に購入ボタンを押された方を優先させていただきます。・個別の値引交渉には対応致しません。状況を見ながら金額を変更する可能性がありますので、気になった商品は是非お気に入り登録ください。・すり替え防止の為、返品交換はお断りしております。ご購入前に写真にて状態をよくご確認ください。気になる箇所については写真追加致しますので、ご遠慮なくお申し付けください。・迅速な対応を心掛けておりますが、多忙なため発送や写真追加が多少遅れる可能性がございます。お急ぎの方はご容赦ください。・PSA鑑定の特性上、PSA9やPSA10であっても白欠けや微小な傷等が許容される場合がございます。PSAの基準を超える完美品をお求めの方は購入をご遠慮ください。【管理用No.】P149