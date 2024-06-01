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- ［ALEXANDROS］×フラボア スマホケース・ステッカーセット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。［Alexandros］×FRAPBOISZOOアレキサンドロス×フラボアズーiPhone5/5sケースカバーコラボステッカー2枚のセットです。iPhoneケースカバーは川上洋平氏の実家で飼っていたミルクというネコがモデルになっています。フラボワのiPhoneケースはメンバーが使用していたことでファンの間で有名でした。開封した後、ブリスターパックに戻して飾っていました。2015年位のアイテムですのでシリコンカバーにベタつきが出ています。詳細な状態については画像をご確認ください。AdventureのMVにも登場していたファン必携の可愛いアイテムだと思います。ステッカーは購入者特典のオリジナルステッカーとiPhoneケース「milk」をフラボワショップに持参することで貰えたホログラムステッカーです。いずれの品も入手困難です。ネコポスで発送予定質問等ありましたらコメントお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/tenet716863.html
http://narcologia.ru/goods/troupe204211.html
http://narcologia.ru/goods/recycling950214.html
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フラボア ノベルティの通販 16点 | FRAPBOISを買うならラクマ
フラアサステッカーセット - ベニウチワ - BOOTH
◇フラボアステッカー◇5種セット◇FRAPBOIS◇ 貼り方説明書付き(男性 ...
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