★個展出品作品　★特大芸術写真 ★ A1　 幻想の華 　額付　◆17/6_7

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Hidekazu,M/A1/幻想の華/額付/オリジナルプリント写真（オリジナルプリント）です！パネルに貼り額装してあります。デジカメではなくポジフィルムにて撮影しフィルムスキャンして専門業者にて出力及びパネルに貼付けてあります。（さらに当店で額装しました）お部屋のアクセントにいかがでしょうか？撮影者：村山ヒデカズ（H.179月 銀座（ギャラリー銀座）にて写真展『南房総それぞれの四季』を開催、この個展での出品作品の1つです。撮影場所：千葉県館山市八幡題名：幻想の華友人の熱帯睡蓮を撮りました。サイズ：840X1140mm（額装）画面：580X830mm＊額は新品ではありませんのでスリキズ等がございます。＊一度結露したことがあり、その跡が僅かにうっすらと見える場所があります。