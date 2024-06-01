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比較的に美品です。写真をご確認して下さい。三線の練習用にいかがでしょうか？使っていただける方に。付属品は、写真の物です。人口用の蛇柄と思われます。チューニングは、ご自身でお願い致します。予備の付属品は写真の物です。自宅保管品になりす。ペット無し、煙草吸いません。沖縄三線琉球三味線伝統芸能蛇革本革強化BEGINニシキ蛇皮沖縄民謡管理番号m8