トラベラーギター　travelar guitar ヘッドレスギター

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商品詳細
自宅で数回使用した程度ののtravelarguitarになります。エリクサーの弦を張ってあります。機材整理のため出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit209586.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical476401.html
http://narcologia.ru/goods/displease15031.html
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