藤井風　何なん　NANNAN tシャツ　XL ロンT

藤井風さんがYouTube配信で着用してたデザインのロンTです。（XL）何でナンでNANNANなんwTシャツです。過去に公式サイトにて購入し、4.5回ほど着用しました。＊目立った汚れ等はありませんが、一度人の手に渡ったということを了承できる方のみご購入ください。＜XL＞身丈810mm/身幅630mm/肩幅560mm/袖丈650mm素材：綿100%セミコーマ糸生地：5.6オンスカラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋藤井風ナンT何なんw人気ソロアーティスト···藤井風



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