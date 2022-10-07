ご覧頂きありがとうございます。開封後すぐスリーブ、ケースに入れた為、素人目ではありますが、全体的に白欠けや角折れ、縦線、横線等なく綺麗な状態だと思います。すり替え防止のため返品・交換は受け付けておりません。予めご了承ください。よろしくお願いします。#ポケモンカード#ポケカ#リザードン











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