バンドーレン　Profile88　B♭クラリネットマウスピース　M30ライヤー

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商品詳細
アクセサリー・パーツ...マウスピース種類...クラリネットティップオープニング 113.5mmフェイシング L5RVライヤーよりもティップオープニングが広く、フェイシングが長いので、より柔軟でまろやかな音を生み出します。このマウスピースは比類のないサウンドです。 トラディショナルに比べ、ビーク外部の角度が若干鋭角になっており、演奏の姿勢、息の入れ方、コントロールの仕方に変化が生まれます。新品、未使用になります。長期間自宅に保管してましたので神経質な方はご遠慮ください。
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