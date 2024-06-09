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中国　釉裏紅　花卉文壷　N　R5781
商品番号 L45845170798
商品名

中国　釉裏紅　花卉文壷　N　R5781
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 6,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１６㎝　幅約１６．５㎝　口外径約１０．３cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国 釉裏紅 花卉文壷 N R5781 - 陶芸
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