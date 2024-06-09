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仲村宗悟 ライブ ブルーレイ 初回限定版 声優
商品番号 X57382787003
商品名

仲村宗悟 ライブ ブルーレイ 初回限定版 声優
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,088 円
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商品詳細

【初回限定版】・36Pフォトブック・大阪公演ライブ映像(3曲)・ツアードキュメント・オーディオコメンタリー収録仲村宗悟さんの1stライブ、NATURALのブルーレイです。1年前に定価(9900円)で購入し、3、4回再生しました。素人検品ですが汚れなどは見当たりません。緩衝材(プチプチ)に包んでネコポスで発送予定です。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei750371.html
http://narcologia.ru/goods/calling814850.html
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