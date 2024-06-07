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種類···茶道具主な素材···鉄高さ約22cm幅約30cm重さ約3500g容量約5Lサイズはおよそになります。写真にてご確認のほどよろしくお願いします。写真に載せたものは全てになります。ご覧にいただきありがとうございます。出品は素人長期保管や中古品になります。ご了承の程よろしくお願いします。ご質問など有れば、ご購入前によろしくお願いします。直ぐに返事ができない場合があります、ご了承の程よろしくお願いします。