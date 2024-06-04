ペットセレクトのぼれんニャンバリアフリー3ホワイトAmazonで購入し、一度数日間設置しましたが、必要なくなったため出品致しました。設置の際にできた小さな傷があります。(写真9枚目)それ以外は綺麗な状態です。新品同様のお品をお探しの方はお控え下さいませ。取り付け可能高さ 約182〜245cm取り付け可能幅 約78.5~84.5cm本体と壁のすき間左右に最小約1cm〜最大3.5cm※設置幅により異なります。最大幅で設置した場合：左右3.5cmサイズ商品サイズ：約幅78.5~81×奥行6×高さ182〜245cm(フェンス)幅約75〜77.5cm、高さ170〜190cm(つっぱりポール)高さ約182〜245cm、直径3cm(上下ソケット除く)上部ソケット：直径６cm※ポール設置箇所は奥行き6cm以上必要重 さ約4.5kg脱走防止フェンス脱走防止柵



PET SELECT (ペットセレクト) のぼれんニャンバリアフリー3 (ホワイト) 本体 ペットゲート 猫 脱走防止 柵 猫用 屋内用 ハイタイプ ドア付き 突っ張り フェンス のぼれんにゃん 猫用品 ゲージ ケージ パーテーション ベランダ 窓 廊下 玄関 飛び出し防止 逃走防止



Amazon | PET SELECT (ペットセレクト) のぼれんニャンバリアフリー3 ...



PET SELECT (ペットセレクト) のぼれんニャンバリアフリー3 (ホワイト) 本体 ペットゲート 猫 脱走防止 柵 猫用 屋内用 ハイタイプ ドア付き 突っ張り フェンス のぼれんにゃん 猫用品 ゲージ ケージ パーテーション ベランダ 窓 廊下 玄関 飛び出し防止 逃走防止



PET SELECT (ペットセレクト) のぼれんニャンバリアフリー3 (ホワイト) 本体 ペットゲート 猫 脱走防止 柵 猫用 屋内用 ハイタイプ ドア付き 突っ張り フェンス のぼれんにゃん 猫用品 ゲージ ケージ パーテーション ベランダ 窓 廊下 玄関 飛び出し防止 逃走防止



のぼれんニャン バリアフリー3 猫用 脱走防止 柵 ゲート フェンス 窓 玄関 調整可能 ホワイト 白



PET SELECT (ペットセレクト) のぼれんニャンバリアフリー3 (ホワイト) 本体 ペットゲート 猫 脱走防止 柵 猫用 屋内用 ハイタイプ ドア付き 突っ張り フェンス のぼれんにゃん 猫用品 ゲージ ケージ パーテーション ベランダ 窓 廊下 玄関 飛び出し防止 逃走防止



のぼれんニャン バリアフリー3 猫用 脱走防止 柵 ゲート フェンス 窓 玄関 調整可能 ホワイト 白



のぼれんニャン バリアフリー 3 ホワイト 公式 8568円 www.geyrerhof.com



PET SELECT (ペットセレクト) [本体別売] のぼれんニャンバリアフリー3 専用 拡張パネル 1枚追加で本体+38.5cm 拡張 (ホワイト)



Petselect by Nihonikuji 公式オンラインショップペットセレクト 公式 ...



のぼれんニャン バリアフリー3 | 商品種別,ペットアイテム,猫用家具 ...



のぼれんニャン バリアフリー3 猫用 脱走防止 柵 ゲート フェンス 窓 玄関 調整可能 ホワイト 白



Petselect by Nihonikuji 公式オンラインショップペットセレクト 公式 ...



のぼれんニャンバリアフリー3



のぼれんニャン バリアフリー3 猫用 脱走防止 柵 ゲート フェンス 窓 玄関 調整可能 ホワイト 白