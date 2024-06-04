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のぼれんニャン　バリアフリー 3 ホワイト
商品番号 L41950530045
商品名

のぼれんニャン　バリアフリー 3 ホワイト
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 7,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペットセレクトのぼれんニャンバリアフリー3ホワイトAmazonで購入し、一度数日間設置しましたが、必要なくなったため出品致しました。設置の際にできた小さな傷があります。(写真9枚目)それ以外は綺麗な状態です。新品同様のお品をお探しの方はお控え下さいませ。取り付け可能高さ　約182〜245cm取り付け可能幅　　約78.5~84.5cm本体と壁のすき間左右に最小約1cm〜最大3.5cm※設置幅により異なります。最大幅で設置した場合：左右3.5cmサイズ商品サイズ：約幅78.5~81×奥行6×高さ182〜245cm(フェンス)幅約75〜77.5cm、高さ170〜190cm(つっぱりポール)高さ約182〜245cm、直径3cm(上下ソケット除く)上部ソケット：直径６cm※ポール設置箇所は奥行き6cm以上必要重　さ約4.5kg脱走防止フェンス脱走防止柵
http://narcologia.ru/goods/freezer949598.html
http://narcologia.ru/goods/enquire684489.html
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