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ロイヤルカナン 猫 糖コントロール 2kg
商品番号 X49309411645
商品名

ロイヤルカナン 猫 糖コントロール 2kg
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 1,694 円
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商品詳細

賞味期限が【2023/11/26】となりますのでご注意ください。フードの種類...総合栄養食ペットの種類...猫フードの特徴...ドライタイプ総重量...2〜2.9kg
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