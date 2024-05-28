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いなばエネルギーチュール　低リン　低ナトリウム　犬用50本プラス8本
商品番号 I43120734189
商品名

いなばエネルギーチュール　低リン　低ナトリウム　犬用50本プラス8本
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いなばエネルギーチュール50本入り新品未開封プラス8本で合計58本です。♯乳酸菌1本当たり1000億個配合♯抗酸化成分イミダゾールジペプチドが健康維持をサポート♯リン、ナトリウムを調整♯賞味期限2025.5プラス8本賞味期限2025.2♯お箱から出して送らせて頂きます。
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いなばエネルギーチュール　低リン　低ナトリウム　犬用50本プラス8本
動物病院専用 いなば 犬用 エネルギーちゅ～る 低リン低ナトリウム とりささみ 14g×50本入

いなばエネルギーチュール　低リン　低ナトリウム　犬用50本プラス8本
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