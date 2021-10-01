

辰巳蒸溜所 アルケミエ ６周年記念スピリッツ 500ml 辰巳蒸溜所 アルケミエ ６周年記念スピリッツ 500ml



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飲料の種類···その他一本あたりの容量···500〜749ml総数···1本辰巳蒸溜所アルケミエFirstEssence6thAnniversary47%500ml以下、公式より抜粋6周年記念ボトルは、72種類のボタニカルと7種類のベースアルコール。1年間を振り返りながら飲むこのスピリッツは、毎年なんだかよくわからないまま1杯目を飲み干してしまいます(笑)ただゆっくりと体に染み込むように飲んでゆくと、ボタニカルの気配といいますか、この1年の魂の形跡を辿っていくような味わい。初めて周年記念ボトルを飲む人は戸惑うかもしれませんが、6年目の私は少し見えた気がします。蓋然の闇の中に精髄が輝いているのが！【ボタニカル７２種類】ジュニパーベリー、桃、エルダーフラワー、コリアンダーシード、山椒、ピンクペッパー、イエルバブエナ、マジョラム、アンゼリカ、ローリエ、金木犀、銀木犀、レッドジュニパー、サフランの花、ベルガモット、ネーブルオレンジ、レモン、蜜柑、国産烏龍茶、フェネグリーク、山葵、ココナッツ、ジャスミン、国産プーアル茶、アーモンド、柚子、エキナセア、カシア、オレンジフラワー、カモミール、ダマスクローズ、ラベンダー、香駿、マンゴー、パイナップル、クチナシの花、ゼラニウム、ベルベーヌ、ニガヨモギ、リンデン、コーヒー豆、ヒソップ、オールスパイス、タイム、ラベンダーリーフ、カルダモン、ネーブル、ヤロウ、ラズベリーリーフ、リコリス、レモングラス、ローズマリー、ローズレッド、生姜、キャラウェイ、コストマリー、アニスシード、フェンネル、ブラッドオレンジ、不知火、はるか、カスメティー、文旦、甘夏、ダンデライオン、ヒース、紅まどか、タラゴン、ブラックベリー、ブルーベリー、ラベンダーミント、ラズベリー☆大人気、辰巳蒸留所の６周年記念スピリッツ☆しっかりと保管しています。☆発送については、しっかりと梱包して発送させていただきます。