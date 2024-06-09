キャットタワー 木製MDF頑丈 据え置きおしゃれ麻紐 爪とぎボール【ナチュラル】

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・素材MDF（E1級）サイザル麻・商品サイズ59.5*48.5*178.5cm・梱包数1・梱包サイズ63*52*32cm・重量（N.W.）25.3kg・重量（G.W.）27.68kg・組立品/完成品組立品・耐荷重25kgこの商品について：◎01高い耐久性◎02木目調の美しさ◎03隠れ家◎049cmの全麻紐支柱◎05フェルトボール付き◎06登りやすいステップ◎07E1級のMDF板◎08お手入れやすい天板PVC貼り◎09天然サイザル麻を採用する全麻紐支柱◎10転倒防止の帯商品の説明：◆01木製キャットタワーの選ぶ理由高い耐久性ア.お手入れ簡単水が濡れたり、汚れがついた時は、雑巾で軽く拭くだけで綺麗になります。◆02温もりが感じられる木目調ア.部屋のインテリアとあうデザインイ．高級感が溢れるナチュラル◆03隠れ家秘密なハウスが大好き暗くて狭い場所は猫ちゃんにっとて落ち着く場所です。クッションが付きまして、猫が離れない場所～◆049cmの全麻紐支柱伝統的な麻紐支柱：7㎝木製キャットタワーの麻紐支柱：9㎝支柱の太さは安定性を確保できます。◆05登りやすいステップ登りや高いところが大好きな猫を用意した階段式デザイン。遊びの時鍛錬もできて、ぶよぶよ体と告げて、健康を会えます。◆06E1級のMDF板最高級のMDF板を使用し、エコで軽量出高い耐久性を持っています。高級感と美しさを持つ同時に、頑丈さも保証できます。◆07お手入れやすい天板PVC貼り印刷面の保護と光沢を出すために、印刷面に薄い塩ビフィルムを貼ることを塩ビ貼りとかビニール貼りという。汚れにくく、お手入れを簡単にする工程です。◆08天然サイザル麻を採用する全麻紐支柱人にとっては手を刺すものですが、猫にとっては良い爪の磨き道具です。毎日ガリガリして、家具を猫の爪の下から救い出してあげます。◆09転倒防止の帯転倒防止の帯が付きまして、地震があるさえ安全を確保できます。*壁に沿って置くことをおすすめします。◆10フェルトボール付きお宅の床に傷を防ぐために、四つをご用意いたしました。