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アクアリウム鑑賞　ガラス容器10個セット
商品番号 O50939540099
商品名

アクアリウム鑑賞　ガラス容器10個セット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビーカー型ガラス容器10個セット◽︎素材　本体•蓋　ガラス製◽︎サイズ　高さ約13センチ　幅約9センチアクアリウムなどの鑑賞用にどうでしょうか？蓋もクリアなので光の取り入れもバッチリです。#水草#アクアリウム
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