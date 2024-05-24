【処分特価】ルーミィ60 セット

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小動物の種類···ハムスター用品の種類···ケージ用品⚠️こちら2つセットでも出品してる為、購入の際は在庫確認の為コメント下さい⚠️ルーミィ60本体▶︎尿石なし、上部カバーに齧り後少しあります。ホイールジョイント▶︎ホワイト×1新品未開封パイプバスハウスワイド▶︎尿石無し、上部に齧り後有りジョイントバスハウスひんやりお布団▶︎ほつれ有り(オマケ程度にお考え下さい。不要な方は仰ってください。)フラットサイレントホイール19cmルーミィ専用給水器